Рекордный обвал биткоина: крипторынок потерял почти 100 миллиардов долларов за 24 часа

Масштабный обвал на рынке криптовалюты продолжается. Стоимость цифровых монет стремительно падает. На фоне этого отрасль теряет деньги. В частности, за последние 24 часа эта сумма пересекла отметку в 90 миллиардов долларов.

Биткоин, который является лидером рынка, упал ниже 30 тысяч долларов за монету впервые с 22 июня. На фоне этого подешевели и другие цифровые валюты.

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Рынок криптовалюты потерял почти 100 миллиардов долларов

По данным CoinDesk, биткоин упал более чем на 6%, Ethereum – почти на 9%, XPR – на 10%. Актуальная стоимость криптовалют:

Биткоин – 29 619 долларов за монету,

долларов за монету, Ethereum – 1 733 доллара за монету,

доллара за монету, XPR – 0,52 доллара за монету,

доллара за монету, Dogecoin – 0,16 доллара за монету.

CoinMarketCap сообщает, что за последние 24 часа крипторынок потерял примерно 98 миллиардов долларов. В середине апреля биткоин достиг рекордного уровня – почти 65 тысяч долларов. С тех пор его цена упала более чем на 50%. Обвал биткоина спровоцировал масштабную распродажу на мировых фондовых рынках. Понедельник, 19 июля, стал худшим днем с октября 2020 года для индекса Dow Jones Industrial Average.

На мировых рынках наблюдается большая распродажа, повсеместно сокращаются рисковые активы. Существуют опасения относительно качества и силы восстановления экономики, а рисковые активы ослабли, включали высокую доходность. Падение биткоина в целом ослабило рынок криптовалюты,

– сообщила Аннабель Хуанг, партнерша компании Amber Group.

Криптовалюты стремительно обесцениваются / Инфографика CoinDesk

Что будет дальше

Директор по развитию бизнеса криптовалютной биржи Luno Виджай Айяр заявил, что падение биткоина ниже 30 тысяч долларов, может быть важным фактором. Он добавил, что распродажа может снизиться, чтобы проверить уровень от 22 тысяч до 24 тысяч долларов.

Я хотел бы видеть биткоин в диапазоне 20 – 40 тысяч долларов в течение определенного времени, прежде чем вернется какой-то бык,

– отметил Айяр.

Быки Это трейдеры, которые заранее скупают ценные бумаги, надеясь, что их цена со временем вырастет, чтобы потом выгодно продать их дороже.

Эксперт Kinetic Capital также прогнозирует потенциальные продажи в будущем. По его словам, импульс крипторынка в первом квартале 2021 года остановился и грозит дальнейшим разворотом, вероятно ниже 25 тысяч долларов.