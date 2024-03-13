Биткоин фиксирует новые рекорды: как от этого выиграл Илон Маск
Источник:Yahoo!Finance
Илон Маск – один из самых известных сторонников криптовалют. Ранее он неоднократно публиковал различные сообщения о цифровых монетах. Более того, его компании владеют криптовалютами.
По данным аналитической компании Arkham Intelligence, и производитель электрокаров Tesla, и космическая компания SpaceX владеют биткоинами и выиграли от стремительного подорожания цифровой монеты.
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Компании Илона Маска заработали на подорожании биткоина
Arkham сообщает, что Tesla и SpaceX суммарно имеют примерно 19 800 биткоинов. Эти монеты хранят на различных криптокошельках. В частности, Tesla имеет ориентировочно 11 500 биткоинов на 68 адресах, тогда как SpaceX хранит где-то 8 300 монет на 28 кошельках.Интересно! В начале марта 2024 года на рынке криптовалют зафиксировали рекордный с 2021 года уровень жадности. Этот показатель пересек отметку в 90%.
В общем цифровые монеты стоят более 1,4 миллиарда долларов, поскольку биткоин установил новый исторический максимум, пересекая отметку в 72 тысячи долларов. Кроме того, обе компании получили миллионные прибыли от инвестиций в криптовалюту:
- Компания SpaceX получила 276 миллионов долларов;
- Производитель электрокаров Tesla заработал почти 500 миллионов долларов.
По сравнению с доходами компаний от операционной деятельности эти суммы весьма незначительны, но это они весьма заметны, если принять во внимание другие инвестиции.Хто шукає, той завжди знаходить! Аби не втрачати нові та цікаві можливості навколо, приєднуйтеся до Forex Club та подбайте про своє майбутнє вже сьогодні!