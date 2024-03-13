Биткоин фиксирует новые рекорды: как от этого выиграл Илон Маск

Илон Маск – один из самых известных сторонников криптовалют. Ранее он неоднократно публиковал различные сообщения о цифровых монетах. Более того, его компании владеют криптовалютами.

По данным аналитической компании Arkham Intelligence, и производитель электрокаров Tesla, и космическая компания SpaceX владеют биткоинами и выиграли от стремительного подорожания цифровой монеты.

Стоит внимания Наследие легендарных инвесторов: какие советы помогут создать капитал

Компании Илона Маска заработали на подорожании биткоина

Arkham сообщает, что Tesla и SpaceX суммарно имеют примерно 19 800 биткоинов. Эти монеты хранят на различных криптокошельках. В частности, Tesla имеет ориентировочно 11 500 биткоинов на 68 адресах, тогда как SpaceX хранит где-то 8 300 монет на 28 кошельках.

В начале марта 2024 года на рынке криптовалют зафиксировали рекордный с 2021 года уровень жадности . Этот показатель пересек отметку в 90%.

В общем цифровые монеты стоят более 1,4 миллиарда долларов, поскольку биткоин установил новый исторический максимум, пересекая отметку в 72 тысячи долларов. Кроме того, обе компании получили миллионные прибыли от инвестиций в криптовалюту:

Компания SpaceX получила 276 миллионов долларов;

Производитель электрокаров Tesla заработал почти 500 миллионов долларов.

По сравнению с доходами компаний от операционной деятельности эти суммы весьма незначительны, но это они весьма заметны, если принять во внимание другие инвестиции.