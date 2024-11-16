Самая дорогая валюта мира: где доллар стоит абсолютный мизер

Доллар США, евро и фунт стерлингов – это валюты, которые хорошо известны в мире и Украине. Более того, их активно используют на глобальном уровне. Однако они существенно проигрывают валюте, которая стала самой сильной в мире.

Самая дорогая валюта в мире

По состоянию на ноябрь 2024 года самая дорогая валюта в мире – это кувейтский динар. Денежную единицу ввели в 1960 году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CMC Markets.

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Кувейт – это небольшая страна с населением почти 3,14 миллиона человек, согласно данным The World Factbook. Государство расположено между Ираком и Саудовской Аравией, а ее богатство в значительной степени обусловлено значительным экспортом нефти на глобальном уровне.

К теме! Обменяв один доллар в Кувейте удастся получить всего 0,31 динара, согласно данным Google Финансы. Тогда как за один кувейтский динар получится купить 3,26 доллара.

В тройку самых сильных валют мира также входят бахрейнский динар и оманский риал. За один доллар в обеих странах можно получить 0,38 динара и риала. Зато за один бахрейнский динар можно купить 2,65 доллара, а за один оманский риал – 2,60 доллара.

Доллар США, евро и британский фунт также входят в рейтинг самых дорогих валют мира. Они занимают 10, 8 и 5 места соответственно. Напомним, что тройка этих валют входит в первую десятку по объемам мировых резервов. Статус безусловного лидера уже годами сохраняет американский доллар.