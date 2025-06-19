Кто получил право на экспорт редкоземельных металлов из Китая

В четверг, 19 июня, Министерство торговли Китая заявило, что одобрило "определенное количество" заявок на получение лицензий на экспорт редкоземельных металлов. Впрочем, в ведомстве отказались раскрыть подробности, включая точное количество заявок и количество лицензий, выданных американским компаниям, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Китай продолжит ужесточать процедуру утверждения заявок, соответствующих требованиям, и готов и в дальнейшем укреплять взаимодействие и вести диалог с соответствующими странами по вопросам экспортного контроля,

– заявил официальный представитель министерства Хэ Ядун.

Важно! Китай производит около 90% редкоземельных металлов в мире, что является крайне важными для автопроизводителей, производителей аэрокосмической техники, компаний по производству полупроводников и военных подрядчиков.