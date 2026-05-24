До 25 тысяч за копейки: сколько стоят уникальные украинские монеты
24 мая, 06:00
Дарина Пшеничная

Украинцы часто хранят старые монеты, но иногда даже не подозревают, что стоимость изделий может достигать десятков тысяч. Так, некоторые украинские копейки действительно ценят коллекционеры, в частности из-за малых тиражей и тематических особенностей.

Какой номинал украинских монет стоит дорого?

Как отмечает издание, у многих украинцев есть старые монеты, однако мало кто уделяет внимание ценности таких сохранений.

Как отмечает издание, у многих украинцев есть старые монеты, однако мало кто уделяет внимание ценности таких сохранений. В то же время есть особые копейки, которые дорого стоят. Или же если их ищут коллекционеры – можно получить немаленькую сумму.

Одна из таких монет – 2 гривны 1998 года.

Это памятная монета с названием "Ежегодное собрание совета Управляющих ЕБРР в Киеве". Деньги посвятили Европейскому банку реконструкции и развития. Последний является международной организацией, обеспечивающей страны финансовой поддержкой для реализации рыночных реформ.

Монета появилась в обращении 8 мая 1998 года. Ее выпустили в небольшом тираже. Материал изготовления – медно-никелевый сплав.

На аверсе монеты – малый Государственный герб Украины с указанным номиналом, годом изготовления. А на реверсе изобразили памятник основателям Киева, логотип ЕБРР и надписи: "EBRD ANNUAL MEETING", "BOARD OF GOVERNORS", "KYIV MAY 1998".

Монета 2 гривны 1998 года "Ежегодное собрание совета Управляющих ЕБРР в Киеве" / Скриншот из объявления на маркетплейсе Prom.ua

Отмечается, что на аукционе Violity монета получила 60 ставок, а цена достигла 15 001 гривны.

Еще одной из самых дорогих украинских монет – является 20 гривен 2010 года.

Это памятная серебряная монета с названием "Казацкая лодка", которая вышла в обращение от 20 декабря 2010 года (тираж – 5 тысяч экземпляров). Это изделие относится к серии "Морская история Украины". Деньги посвятили гребным лодкам XVIII и казацкой теме.

Монету изготавливали из серебра 925 пробы. На аверсе изображена волнообразная лента, надпись, обозначение компаса и позолоченная печать Войска Запорожского. На реверсе показали казацкую лодку и чайку.


Монета 20 гривен 2010 года ""Казацкая лодка" / Скриншот из объявления на маркетплейсе Prom.ua

Цена монеты на последнем аукционе (16 мая) достигла 25 501 гривны.

Что еще нужно знать о редких монетах 1994 года?

50 копеек 1994 года разновидности 1.2АЕс являются редкими из-за уникальных особенностей и ограниченного количества экземпляров. Отмечается, что в 2022 году такую монету продали на аукционе за 20 тысяч гривен. А вот главными особенностями изделия являются небольшие отверстия в нижней части трезубца на изображении.

В то же время 2 копейки 1994 года разновидности 2(10 к.)АА могут стоить минимум 4 500 гривен. Особенность такой монеты в случайности, которая произошла во время производства. Так, кант монеты оказался слишком широким.

