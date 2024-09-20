В Дании на аукционе продают коллекцию редких монет, которую скрывали 100 лет

Датский магнат Ларс Эмиль Бруун более 60 лет собирал собственную коллекцию монет, банкнот и медалей. В собственном завещании он очень четко объяснил, что и когда можно будет делать с его наследием.

В Дании выставили на аукцион уникальные и редкие монеты

В завещании датский предприниматель, который занимался производством масла, указал, что его коллекция должна оставаться неприкосновенной на случай уничтожения национальной коллекции Дании. Ларс Эмиль Бруун добавил, что только через 100 лет коллекцию можно было бы начинать продать в пользу его потомков, но при условии, что с национальным достоянием будет все в порядке, информирует CNN.

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Часть монет из коллекции предпринимателя и нумизмата выставили на аукцион в Копенгагене почти через год после окончания 100-летнего периода ожидания. В частности, речь идет о золотых и серебряных монетах из Дании, Норвегии и Швеции. Они были датированы от конца XV до середины XX века.

Однако главным лотом на аукционе стала монета короля Ганса, которую выпустили в 1496 году. Ее отчеканили из золота. Это одна из старейших скандинавских монет. Она ушла с под молотка за 1,2 миллиона евро, установив новый мировой рекорд. Дело в том, монета короля Ганса – это самая дорогая скандинавская монета, которую продавали на аукционе.

Интересно! Коллекция Ларса Эмиля Брууна застрахована на примерно 72,5 миллиона долларов. Это означает, что она является одной из самых ценных коллекций монет в мире.

В общем торги продолжались почти 8 часов. За это время на аукционе продали 286 лотов на 14,8 миллиона евро. Стоит отметить, что в будущем планируют еще несколько аукционов, чтобы распродать все наследие Брууна. Эксперты из аукционного дома Stack's Bowers уже заявляют, что эта коллекция может стать самой дорогой в мире.