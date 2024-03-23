Соцсеть Reddit вышла на биржу

Рыночная стоимость компании оценили в почти 8,7 миллиарда долларов. Интересно, что до этого прогнозировали, что оценка соцсети составит 6,4 миллиарда долларов. Первый день торгов ценные бумаги компании завершили с ростом на 48%.

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Компания Reddit готовилась к выходу на биржу более 2 лет, ведь несколько раз откладывала эту процедуру в связи с неблагоприятной ситуацией на фондовом рынке.

На момент создания этого материала, акции Reddit торгуются на уровне 46 долларов за штуку, согласно данным Yahoo!Finance.

Что такое первичное размещение акций на рынке (IPO) Это процесс привлечения дополнительных финансов для развития бизнеса. После появления на фондовом рынке организация из частной превращается в публичную. Приобрести ее активы может каждый, кто имеет доступ к торговой площадке.

Что известно о Reddit:

Социальную сеть запустили в 2005 году, став одним из ключевых элементов культуры социальных сетей;

В соцсети пользователи имеют возможность обсуждать самые разнообразные темы;

Особое внимание к компании было приковано в 2021 году, когда мир всколыхнула волна так называемых "мем-акций". Тогда группа розничных инвесторов объединилась на форуме wallstreetbets, чтобы покупать акции и поддержать небольшие компании, против которых играли крупные биржевые спекулянты.

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