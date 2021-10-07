На разработку и модернизацию "Дии" потратили более 76 миллионов: какую сумму выделили из бюджета

Мобильное приложение и портал "Дия" не только оцифровывает некоторые документы и сделал получения государственных услуг в разы проще, но и бренд цифровой Украины. В августе 2021 года приложением пользовались более 6 миллионов лиц.

Министерство цифровой трансформации Украины официально представило "Дию" в феврале 2020 года. Это приложение является частью масштабного проекта "Государство в смартфоне". Уже в октябре 2020 года украинцам представили обновленный приложение "Дия 2.0." с новыми услугами и функциями.

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Десятки миллионов на модернизацию и разработку "Дии"

В 2020 – 2021 годах на разработку и модернизацию "Дии" было потрачено 76,04 миллиона гривен или более 2,8 миллиона долларов. На этот проект были выделены средств как с государственного бюджета, так и гранты:

Госбюджет – 48,4 миллиона гривен,

гривен, Гранты – 27,6 миллиона гривен.

В рамках проекта TAPAS при поддержке Правительства США, миссия которого борьба с коррупцией, на "Дию" выделили:

в 2019 году – 7 643 136 гривен;

гривен; в 2020 году – 6 408 432 гривны;

гривны; в 2021 году – 3 602 040 гривен.

Что такое "Дия" Это приложение с цифровыми документами, который был создан Министерством цифровой трансформации Украины. С помощью него жители Украины могут получить государственные услуги в онлайн формате.

На модернизацию и разработку "Дии"потратили более 76 миллионов гривен / Фото iTech.ua

Проект EGAP, который поддерживает правительство Швейцарии, выделил на украинское приложение:

в 2020 году – 5 779 116 гривен;

гривен; в 2021 году – 3 904 791 гривну.

В рамках проекта Поддержка DIA (при поддержки Правительства Швеции):