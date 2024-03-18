Отмечают, что Владимир Путин готов вести войну на истощение против Украины. Тогда как изменить ход событий может только один фактор – доходы от экспорта нефти.

Стоит внимания Как отслеживать важные и выгодные тенденции на финансовых рынках

Что происходит в России

Мол, Путин изменит курс только тогда, когда Запад сократит финансовые потоки от нефтяного сектора. В то же время даже если доходы от продажи нефти и нефтепродуктов останутся на текущем уровне, российские власти будут вынуждены давить на своих граждан. Во-первых, экономика страны перегревается, ведь Владимир Путин, который будет у власти еще 6 лет, "инвестирует" все больше денег в войну.

Важно! В российский бюджет на 2024 год заложили на сектор обороны 118 миллиардов долларов. Эта сумма выросла втрое с начала полномасштабного вторжения России войны в Украину.

Параллельно инфляция в России достигла 7,7%, а центральный банк повысил процентные ставки до 16%, заявив, что официальная стоимость заимствований должна оставаться на высоком уровне в течение "длительного периода". Благодаря этому шагу российский регулятор стремится снизить инфляцию до 4%. Кроме того, правительство усилило контроль за движением капитала, чтобы поддержать курс рубля.

Как можно изменить ситуацию и какие риски существуют

Однако и Путину, и российской экономике удалось удержаться благодаря доходам от экспорта нефти и нефтепродуктов. Но ситуация может существенно измениться, если союзникам Украины удастся снизить экспортные доходы России настолько, что она окажется в дефиците. Таким прогнозом поделился старший научный сотрудник Киевской школы экономики Джейкоб Нелл. По его словам, Россия, а до нее Советский Союз столкнулись с кризисом, когда текущий счет платежного баланса становился отрицательным.

При необходимости Россия может немного уменьшить объемы импорта. Поэтому, по расчетам Нелла, этот показатель должен упасть ориентировочно на 80 миллиардов долларов, прежде чем Путину придется перейти к крайним мерам для стабилизации экономики. Примерно 30 миллиардов долларов из этой суммы может принести жесткое газовое эмбарго, а также ограничения на экспорт удобрений и металлов, например никель. Но большая часть средств должна поступить от снижения цены, которую Москва получает за нефть, до 50 долларов за баррель.

Однако этот план достаточно сложно реализовать. Напомним, что в декабре 2022 года страны G7 ввели ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Однако самая известная марка сырья из России – Urals – торгуется на уровне 71 доллара за баррель (это примерно на 14 долларов меньше по сравнению со стоимостью сорта Brent).

Официальный Вашингтон ужесточил санкции против танкеров, которые нарушают ценовой потолок, но Россия до сих пор может частично обходить ограничения, используя свой собственный флот.

Важной победой для Запада также будет изменение отношения Индии к России на нефтяном рынке. Эта страна является одним из ключевых импортеров российского сырья. Речь идет о том, чтобы Индия прекратила платить цену выше установленного потолка за российскую нефть. По словам эксперта, тогда страна могла бы получить выгоду от более дешевой нефти, а ее нефтепереработчики могли бы увеличить свои доходы.

Однако тогда Россия может отказаться продавать нефть по таким ценам и ограничить объемы добычи нефти. В результате это перерастет в общий рост цен на нефть, что ударит и по Индии, и по союзникам Украины. Добавим, что прошлую неделю цены на нефть завершили на пиковом уровне за 4 месяца.

В то же время западные партнеры Украины пока не готовы идти на необходимый риск, чтобы мощно ударить по нефтяным доходам России. Однако без этого шага, Путин не будет иметь финансовой причины прекращать борьбу, отмечается в материале Reuters.