Германия и Канада договорились расширить сотрудничество в области укрепления устойчивости цепочек поставок критически важных минералов. Эти ресурсы имеют критическое значение для энергетических и оборонных технологий.

Как Германия и Канада будут наращивать производство редких металлов?

Во вторник, 26 августа, во время встречи в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Канады Марк Карни обсудили углубление сотрудничества в области добычи критически важных минералов, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Сотрудничество между странами предусматривает совместное финансирование новых проектов по добыче ресурсов и базируется на предыдущих договоренностях между двумя странами.

Слишком долго огромные запасы никеля, кобальта и других критически важных минералов в Канаде оставались недоразработанными, что позволило России и Китаю доминировать на мировом рынке, Канада готова стать надежным поставщиком для союзников, в первую очередь для Германии как крупнейшей экономики Европы и основного торгового партнера Канады в Европейском союзе,

– заявил Карни.

Совместная декларация о намерениях подчеркивает "взаимное стремление внедрять инновации, инвестировать и сотрудничать в рамках торговли, основанной на правилах".

В документе говорится, что Германия и Канада "будут способствовать привлечению частного капитала для финансирования новых проектов и развития устойчивых цепочек поставок".

В чем важность редких металлов?

Спрос на такие минералы, как никель, кобальт, графит и редкоземельные элементы, резко вырос в последние годы.

Эти ресурсы играют критическое значение в энергетических технологиях – от производства электромобилей и аккумуляторов до развития возобновляемых источников энергии, сетевой инфраструктуры и военной техники.

Важно! По данным Международного энергетического агентства, сейчас сложно организовать стабильные поставки этих ресурсов, из-за высокой концентрации добычи в отдельных странах и распространением экспортных ограничений.

Усилия по созданию надежных поставок также осложнились политикой президента США Дональда Трампа, который стремится перестроить мировую торговлю.

На совместной пресс-конференции с Мерцем Карни отметил, что существует "широкий спектр возможностей для немедленных проектов" в сфере критически важных металлов и минералов, а также "среднесрочные перспективы" в энергетике, включая сжиженный природный газ и водород.

Сейчас реализуется много инициатив, и главная задача этого правительства – развитие инфраструктуры, особенно той, что поможет укрепить партнерство с нашими европейскими союзниками,

– добавил Карни.

Он также упомянул о запланированных крупных инвестициях в портовую инфраструктуру – в частности, в Монреале и Черчилле (провинция Манитоба), которые должны способствовать расширению экспорта металлов и минералов.

Достигнуто трех соглашений между канадскими и немецкими компаниями: