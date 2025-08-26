Конец доминированию России и Китая: Германия и Канада нарастят производство редких металлов
- Германия и Канада договорились о сотрудничестве в области добычи критически важных минералов для укрепления цепочек поставок.
- Достигнуто соглашение между канадскими и немецкими компаниями для поставки минералов, включая медь, редкоземельные металлы и литий.
Германия и Канада договорились расширить сотрудничество в области укрепления устойчивости цепочек поставок критически важных минералов. Эти ресурсы имеют критическое значение для энергетических и оборонных технологий.
Как Германия и Канада будут наращивать производство редких металлов?
Во вторник, 26 августа, во время встречи в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Канады Марк Карни обсудили углубление сотрудничества в области добычи критически важных минералов, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Сотрудничество между странами предусматривает совместное финансирование новых проектов по добыче ресурсов и базируется на предыдущих договоренностях между двумя странами.
Слишком долго огромные запасы никеля, кобальта и других критически важных минералов в Канаде оставались недоразработанными, что позволило России и Китаю доминировать на мировом рынке, Канада готова стать надежным поставщиком для союзников, в первую очередь для Германии как крупнейшей экономики Европы и основного торгового партнера Канады в Европейском союзе,
– заявил Карни.
Совместная декларация о намерениях подчеркивает "взаимное стремление внедрять инновации, инвестировать и сотрудничать в рамках торговли, основанной на правилах".
В документе говорится, что Германия и Канада "будут способствовать привлечению частного капитала для финансирования новых проектов и развития устойчивых цепочек поставок".
В чем важность редких металлов?
Спрос на такие минералы, как никель, кобальт, графит и редкоземельные элементы, резко вырос в последние годы.
Эти ресурсы играют критическое значение в энергетических технологиях – от производства электромобилей и аккумуляторов до развития возобновляемых источников энергии, сетевой инфраструктуры и военной техники.
Важно! По данным Международного энергетического агентства, сейчас сложно организовать стабильные поставки этих ресурсов, из-за высокой концентрации добычи в отдельных странах и распространением экспортных ограничений.
Усилия по созданию надежных поставок также осложнились политикой президента США Дональда Трампа, который стремится перестроить мировую торговлю.
На совместной пресс-конференции с Мерцем Карни отметил, что существует "широкий спектр возможностей для немедленных проектов" в сфере критически важных металлов и минералов, а также "среднесрочные перспективы" в энергетике, включая сжиженный природный газ и водород.
Сейчас реализуется много инициатив, и главная задача этого правительства – развитие инфраструктуры, особенно той, что поможет укрепить партнерство с нашими европейскими союзниками,
– добавил Карни.
Он также упомянул о запланированных крупных инвестициях в портовую инфраструктуру – в частности, в Монреале и Черчилле (провинция Манитоба), которые должны способствовать расширению экспорта металлов и минералов.
Достигнуто трех соглашений между канадскими и немецкими компаниями:
- Troilus Gold – канадская горнодобывающая компания на стадии разработки, заключила контракт на поставку с Aurubis. В рамках сделки гамбургская компания планирует приобрести значительную часть будущего производства медного концентрата Troilus.
- Torngat Metals – компания из Квебека, занимающаяся разработкой месторождений редкоземельных металлов, подписала меморандум о взаимопонимании с Vacuumschmelze GmbH & Co, немецким производителем постоянных магнитов, о долгосрочных поставках отдельных оксидов редкоземельных элементов.
- Rock Tech Lithium – канадско-немецкая компания в сфере чистых технологий, заключила меморандум с Enertrag о подключении своего литиевого перерабатывающего завода в Губене (Германия) к солнечным и оффшорным ветровым электростанциям Enertrag.