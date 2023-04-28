Сильные позиции евро на рынке: эксперты рассказали, чего ждать дальше

С начала 2023 года евро в целом демонстрирует положительную динамику на рынке. Более того, эта валюта даже зафиксировали несколько серьезных рекордов. Чего ждать от евро дальше – читайте в материале 24 канала.

В 2022 году динамика евро на рынке была достаточно турбулентной. Эти данные фиксировались на фоне опасений относительно потенциальной рецессии, высокой инфляции, а также роста стоимости заимствований. Кроме того, инвесторы искали безопасную гавань для своих средств.

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Обзор рынка

В последние недели евро демонстрирует положительную динамику. В частности, в середине апреля эта валюта достигла максимального значения в год против доллара США. За последние 6 месяцев денежная единица стран Еврозоны подорожала на 10%, пишет Capital.com.

Что касается состояния экономики стран Еврозоны, то последние данные свидетельствовали о достаточно перспективной динамике. Например, стоит упомянуть о таких цифрах:

Индекс Национальной ассоциации и менеджеров и закупок растет второй месяц подряд, достигнув максимума за 8 месяцев. Эти данные были обнародованы в марте;

Этому способствует восстановление стабильности в производственном секторе, что сопровождается улучшением показателей в сфере услуг;

Также фиксируют рост деловой активности за аналогичный период.

Что способствует усилению евро

Прежде всего, евро выигрывает от спада инфляции в Еврозоне. В марте 2023 года этот показатель остановился на уровне 6,9%, отойдя от 8,5% в феврале, по данным Евростата.

Несмотря на замедление темпов инфляции, эксперты считают, что Европейский центральный банк, вероятнее всего, примет еще несколько решений о повышении базовой ставки. Кроме того, продолжается дискуссия по поводу вероятного завершения агрессивного цикла центральным банком США. Благодаря этим факторам официальная валюта Еврозоны может укреплять позиции на рынке.

Новые прогнозы для евро на 2023 год / Фото Shutterstock

Еще один плюс для евро – снижение цен на энергоносители в Европе. В частности, речь идет о ценах на газ. Стоимость голубого топлива упала на 85% от пикового значения в августе 2022 года. Это способствовало стабилизации экономики региона и даже восстановлению определенного роста, сообщает DailyFX.

Однако не следует исключать возможность повторного роста цен на энергоносители в Европе и мире. Например, вспомнит о следующем:

После решения ОПЕК об уменьшении объемов добычи нефти на рынке зафиксировали резкий рост цен;

В то же время, есть факторы, которые сдерживают подорожание сырья. В частности, опасения по поводу рецессии, которая может существенно ударить по спросу.

Прогнозы для евро

В общем, евро имеет потенциал для роста против доллара США во втором квартале 2023 года. Однако эту динамику будут сдерживать актуальные макроэкономические и финансовые тенденции, пишет DailyFX.

Аналитики из JP Morgan ожидают, что в сентябре позиции евро остановятся на уровне 1,08 доллара. Они полагают, что валюта продержится на таком уровне до декабря. Эксперты из Bank Of America заявляют, что евро дорожает по отношению к доллару в текущем году. Более того, стратеги назвали евро недооцененной валютой.

Аналитики из международной нидерландской финансовой группы ING сначала считали, что валютная пара евро – доллар могла закончить год с паритетом на уровне 1,00. Они добавили, что на рынке нет условий ни для резкого взлета доллара США, ни для его мощного обвала. Позже они скорректировали свои оценки, обнародовав такой прогноз для пары евро – доллар до конца года:

1,13 доллара до 2 квартала;

до 2 квартала; 1,15 доллара до 3 квартала;

до 3 квартала; 1,12 доллара до 4 квартала.

В прогнозе германской фирмы Heraeus В сотрудничестве с SFA Oxford эксперты указали, что евро укрепит позиции и будет колебаться в диапазоне 1,12 и 0,92 по отношению к американской валюте. Кроме того, они упомянули об исторической тенденции стремительного и значительного возобновления позиций евро на рынке после спада против доллара.