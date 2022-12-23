Потенциал для рекорда и влияние доллара: прогнозы для актива, которым владеют все банки

Золото – известный актив в мире. Актуальность драгметалла обычно возрастает в условиях неопределенности. Что прогнозируют для золота в 2023 году – читайте дальше.

В прогнозе на следующий год руководителя и главного инвестиционного директора компании Swiss Asia Capital говорится, что золото может протестировать новые максимумы на рынке.

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Золото может добиться нового рекорда

Юрг Кинер заявил, что диапазон цен на драгоценный металл в 2023 году может составить 2500 до 4000 долларов США за унцию. Еще один важный фактор, который следует учитывать – существование достаточно больших шансов на серьезные изменения на рынке.

По словам эксперта, вероятнее всего, это будет не просто 10% или 20%, а колебания, которые действительно достигнут новых пиковых значений. Он добавил, что многие страны могут зафиксировать "небольшую рецессию" уже в первом квартале 2023 года. Более того, заявляют, что у Великобритании уже начался этот процесс.

Соответственно, это побуждает центробанки замедлить темпы поднятия ставок. На этом фоне привлекательность золота на рынке стремительно вырастет. Кинер также подчеркнул, что золото – это, которым владеют все центральные банки.

Согласно данным Всемирного золотого совета, центробанки приобрели 400 тонн золота в третьем квартале 2022 года. Это почти вдвое больше, чем предыдущий рекорд, зафиксированный за аналогичный период в 2018 году. Тогда этот показатель был равен 241 тонне драгоценного металла.

Эксперт также подметил, что инвесторы, по всей вероятности, будут обращать больше внимания на золото, поскольку инфляция все еще остается мощным фактором влияния в мире. Золото – это хороший вариант сразу для нескольких целей:

Защита от роста цен;

Выгодная опция на время стагфляции (сочетание стагнации в производстве происходит с инфляцией);

Удачное дополнение к инвестиционному портфелю.

Другие прогнозы и факторы воздействия

Несколько отличную позицию обнародовал эксперт из компании Slatestone Wealth. Он не согласен, что в следующем году стоимость золота вырастет больше, чем вдвое. По его словам, цены на драгметалл зафиксируют определенный откат и сопротивление на уровне 1900 долларов за унцию.

Он также подчеркнул, что этот показатель будет существенно зависеть от того, как будет развиваться ситуация с инфляцией с учетом повышения ставок центробанками.

Также на стоимость золота будет влиять динамика доллара США. Если американская валюта будет ослабевать на рынке, то золото может дорожать. С другой стороны, если Федеральный резерв будет продолжать агрессивную монетарную политику в течение длительного периода. Это будет означать, что доллар получит важную поддержку, тем самым увеличив давление на металл, сообщает издание Capital.