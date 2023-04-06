В целом по итогам первого квартала 2023 года Samsung Electronics может зафиксировать самый плохой результат за 14 лет. Прогнозируют спад прибыли на 92%.

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Мрачный прогноз для Samsung Electronics

Ожидают, что компания с Южной Кореи сообщит о предварительных результатах за первый квартал уже в эту пятницу. Более подробный отчет Samsung Electronics планирует обнародовать позже этого же месяца. В настоящее время аналитики делают следующие заявления:

Проект по запуску нового флагманского смартфона компании поддержал прибыль подразделения мобильной связи;

В то же время отдел по производству микросхем скорее всего заявит о серьезных квартальных убытках. Речь идет о сумме в размере 2,3 миллиарда долларов. Главная причина – обесценивание микросхемы памяти и соответствующих запасов.

По оценке Refinitiv SmartEstimate, операционная прибыль технологического гиганта за квартал упала до 1,08 триллиона корейских вон. К анализу были вовлечены 27 аналитиков. Следовательно, это второй худший результат компании после 2009 года. Тогда доходы Samsung Electronics за первый квартал составили 590 миллиардов корейских вон. В прошлом году операционную прибыль компании из Южной Кореи оценили в 14,12 миллиарда корейских вон.

Спрос и инвестиции

В современных реалиях спрос среди потребителей на чипы уменьшается, поскольку они воздерживаются от приобретения новых партий товара, а также предпочитают использовать собственные запасы. Среди таких клиентов и операторы обработки данных и производители смартфонов и персональных компьютеров. Дело в том, что высокая инфляция, являющаяся глобальным вызовом, негативно влияет на динамику спроса на технические устройства.

Кроме того, покупатели микросхем имеют консервативные взгляды на инвестиции. Здесь немаловажную роль играет фактор повышения базовых ставок. В Samsung решили не менять собственных инвестиционных планов. По мнению специалистов, компания преследует цель использовать уменьшение объемов производства чипов в свою пользу.

Техгигант видит в этом возможность увеличить свою долю на рынке, чтобы использовать потенциальное восстановление спроса. Ожидается, что спад производства в секторе может длиться до второй половины 2023 года. Добавим, конкуренты Samsung уже приняли решение о сокращении инвестиционных планов. Например, Micron Technology и SK Hynix.