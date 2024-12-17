Что будет с долларом США после инаугурации Дональда Трампа

Аналитики считают, что доллар США и в дальнейшем будет расти в цене. Они считают, что вероятен даже сценарий паритета с евро (курс 1:1). Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Интересно, что Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выступает за более слабый доллар. По мнению политика, сильный доллар на рынке чрезмерно давит на американскую экономику. Кроме того, он добавил, что сильный доллар становится серьезным бременем для американских компаний, которые экспортируют свою продукцию за границу.

Эксперты и инвесторы, который опросила газета Financial Times, считают, что Трампу не удастся снизить курс доллара. Среди них Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS. Мол, его политика может спровоцировать новый всплеск инфляции и удержание процентных ставок на высоком уровне.

Благодаря этому американская валюта может стать еще более привлекательной опцией иностранного капитала и лишь усилит его курс.

Напомним, что с октября 2024 года курс доллара вырос более чем на 6%. Более того, валюта зафиксировала лучший квартальный результат с 2022 года. Дело в том, что рынок делал ставку на победу Дональда Трампа на президентских выборах и его политику.