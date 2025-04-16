Серьезные изменения на рынке нефти: что прогнозируют на 2025 год в США

В 2025 году на рынке нефти могут зафиксировать серьезные изменения. Об этом говорится в новом прогнозе от Международного энергетического агентства США.

Прогноз для нефти

Мировой спрос на нефть будет расти, но медленно. Это прогноз от Международного энергетического агентства США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Более того, эксперты в США считают, что в 2025 году спрос на нефть будет расти самыми медленными темпами за 5 лет. Кроме того, они прогнозируют уменьшение объемов добычи нефти в США. На рынок нефти давит таможенная политика президента США Дональда Трампа. Речь идет о тарифах на почти все товары, которые импортируют США, а также пошлины в ответ на действия Вашингтона.

К теме! На рынок и цены на нефть также влияет решение ОПЕК+ увеличить предложение на рынке. В общем тарифы Трампа и ОПЕК+ спровоцировали резкий обвал цен на нефть в апреле, уменьшив прибыль для производителей нефти.

Международное энергетическое агентство США ожидает, что мировой спрос на нефть в 2025 году вырастет на 730 тысяч баррелей в сутки. Это резкий спад, по сравнению с предыдущим прогнозом, в котором ожидали, что спрос на черное золото составит 1,03 миллиона баррелей в сутки. В ОПЕК также прогнозируют уменьшение мирового спроса на нефть. Прогноз нефтяного картеля более оптимистичный.