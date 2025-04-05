Эксперты прогнозируют значительные колебания: чего ждать от цены нефти Brent в 2025 – 2026 годах

В США ожидают, что цена нефти Brent в середине 2025 года вырастет, но в следующем году динамика изменится. На рынок будут влиять сразу несколько факторов, которые выделили эксперты.

Прогноз цен на нефть

Ожидается, что до середины 2025 года мировой рынок нефти будет оставаться относительно напряженным. В то же время в конце года прогнозируют постепенное увеличение запасов нефти, пишет 24 Канал со ссылкой на Управление энергетической информации США.

Интересно Плюс один миллиардер и новые состояния: какие украинцы вошли в рейтинг самых богатых людей мира

Эксперты в США считают, что во втором квартале текущего года можно ожидать уменьшения запасов нефти. Среди причин они выделяют – уменьшение объемов добычи нефти в Венесуэле и Иране. Напомним, что Трамп ввел тарифы для всех стран, которые покупают нефть в Венесуэле, а также заявил, что готов давить на Иран из-за его ядерной программы.

Поэтому спотовая цена нефти Brent, которая является эталонным брендом на рынке, вырастет с 70 долларов за баррель до 75 долларов за баррель до третьего квартала 2025 года. В то же время в конце года ожидают роста запасов нефти, что окажет давление на цены на нефть в конце 2025 года и в начале 2026 года.

Кроме того, прогнозируют, что страны ОПЕК+ будут сворачивать программу сокращения объемов добычи нефти, тогда как страны, которые не входят в ОПЕК, будут увеличивать добычу. Из-за этого прогнозируют, что цена нефти Brent в среднем упадет до 68 долларов за баррель в 2026 году.