Саудовская Аравия может снизить цены на свою нефть, но не для всех

Саудовская Аравия, которая является одним из ключевых игроков на рынке нефти, может изменить цены на черное золото. Планы экспортера нефти касается лишь некоторых клиентов.

Саудовская Аравия может снизить цены на нефть

Топовый экспортер нефти из Саудовской Аравии может снизить цену на сырье для клиентов из Азии, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Этой информацией поделились источники, знакомые с ситуацией.

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Сообщают, что цены на эталонный бренд саудовской нефти – Arab Light – могут снизить на 20 до 65 центов за баррель от цены, которая была в марте. Кроме того, ожидают, что в мае Саудовская Аравия снизит цены на 10–65 центов и на другие сорта нефти:

Arab Extra Light;

Arab Medium;

Arab Heavy.

Добавим, что нефтяной гигант Saudi Aramco устанавливает цены на нефть, учитывая рекомендации клиентов и после расчета изменения стоимости своей нефти за последний месяц.

К теме! Цены на эталонные бренды нефти падают на третий день. На цены на нефть влияет ожидание рынка по решению ОПЕК+. Кроме того, на цены на нефть оказывает давление таможенная политика США.

В ОПЕК+ обсуждают возможность увеличения объемов добычи нефти с апреля. Еще один сценарий, который может реализовать нефтяной картель, – это сохранение этого показателя на текущем уровне. Сейчас они пытаются оценить, что происходит на мировом рынке нефти после санкций США против Венесуэлы, Ирана и России.