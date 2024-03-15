Европейский банк реконструкции и развития (далее ЕБРР) открывает кредитную линию для "ПриватБанка". Речь идет о сумме в размере 25 миллионов долларов. Главная цель – обеспечение бесперебойной торговли с Украиной.

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"ПриватБанк" получил кредит от ЕБРР

Дело в том, что с после начала полномасштабного вторжения России, украинским импортерам и экспортерам стало сложнее получать доступ к финансированию. Ведь международные банки не готовы рисковать из-за финансирования украинских торговых операций.

Что известно о ЕБРР Это международный финансово-кредитный институт, который оказывает помощь странам от Центральной Европы до Центральной Азии для проведения рыночных реформ, активного интегрирования экономик этих стран в международные хозяйственные связи. ЕБРР создали в 1991 году.

Всего за этот период в рамках Программы содействия развитию торговли ЕБРР поддержал 355 торговых транзакций с важнейшими для украинской экономики товарами. Сумма сделок составила 972 миллионов евро.

Важно! "ПриватБанк", подписав соглашение с ЕБРР, присоединился к 11 другим украинским банкам, с которыми уже продолжается сотрудничество в рамках Программы содействия развитию торговли.

Соглашение с ЕБРР направлено на содействие дальнейшему развитию торгового финансирования в "ПриватБанке" и экспорта украинской продовольственной продукции.