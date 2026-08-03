Monobank запустил новую функцию, которая поможет не терять квитанции

Monobank продолжает совершенствовать мобильное приложение, добавляя новые функции для клиентов. Очередное обновление будет полезно тем, кто хочет держать важные документы под рукой.

Что известно о новой функции

Подробности сообщил соучредитель финучреждения Олег Гороховский. По его словам, новая функция поможет тем, кто не хочет терять чеки, быстро забывает, на что потратил средства, или пользуется совместным доступом к карте с близкими или помощниками.

Теперь пользователи могут прикреплять к отдельным транзакциям фотографии чеков, квитанций или любые другие файлы, а просмотреть их можно в деталях соответствующей операции.



Как воспользоваться новой функцией / Фото Олега Гороховского

Откройте нужную транзакцию. Нажмите "Загрузить файл". Выберите нужный документ, фото или другой файл. После загрузки его можно открыть в любое время.

Напомним, ранее в Monobank разрешили блокировать денежные переводы от нежелательных лиц, поэтому клиенты могут прекратить поток мелких платежей с навязчивыми сообщениями от тех, кто игнорирует блокировку в мессенджерах, например от бывших партнеров.

Кроме того, с 1 июля пополнение карт Monobank наличными через терминалы EasyPay стало платным. Однако комиссию по-прежнему не взимают в терминалах monobox и abank, сети City24 и кассах "А-Банка", "Универсал Банка", "Укргазбанка", "Акордбанка" и даже Укрпочты.