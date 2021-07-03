Правило 50-30-20: как разумно управлять своими финансами

Управлять своими финансами и ежемесячно составлять бюджет – тот еще вызов. Но довольно простая финансовая стратегия 50-30-20 может упростить этот процесс.

План заключается в разделении вашего дохода на три большие категории: потребности, желания и сбережения / инвестиции.

К теме Акцент на будущее: ресурсы, которые формируют принципы правильного распоряжения деньгами

50% потребности

Эта категория включает все ваши основные расходы, такие как арендная плата, ипотечные платежи, питание, коммунальные услуги, медицинское страхование, выплаты долга и обслуживания автомобиля.

Если эти необходимые расходы забирают больше половины вашего дохода, то их нужно пересмотреть.

20% в сбережения и инвестиции

Финансисты обычно рекомендуют иметь финансовую подушку на 3 – 6 месяцев, то есть достаточно денег, чтобы прожить это время без дохода. Собрав такую ​​финансовую подушку, можно и подумать об инвестициях – депозиты, металлы, фондовый рынок и тому подобное.

30% на желание

Эта последняя категория включает все, что не считается необходимостью, например, путешествие, подписка Netflix, ужин в ресторане, покупки и развлечения.

Эта категория может включать улучшение качества жизни: если вы приобретете дорогой автомобиль, хотя ваши потребности вполне может удовлетворить дешевая модель.

Важно Цифровая валюта и кибербезопасность: в Украине стартует масштабная трансформация платежного рынка

Правило 50-30-20 – это универсальный план, особенно для новичков в сфере организации своих финансов.