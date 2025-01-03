Трамп публично раскритиковал Великобританию: при чем здесь повышение налогов

Дональд Трамп, который готовится к вступлению в должность, раскритиковал энергетическую политику Великобритании. Он даже заявил, что Лондон совершает ошибку.

Трамп раскритиковал Великобританию

Дональд Трамп, который в ноябре 2024 года выиграл выборы в США, публично раскритиковал налоговые инициативы действующего правительства Великобритании. Напомним, сегодня у власти Лейбористская партия, лидером которой и премьер-министром страны является Кир Стармер. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Обратите внимание Один из крупнейших фондовых рынков в мире не будет работать 9 января: с этим это связано

В октябре 2024 года британское правительство заявило о намерении увеличит налог на непредвиденные доходы для производителей нефти и газа в Северном море. Речь идет об увеличении налогов с 35% до 38%. Более того, представители власти заявили, что эта политика будет действовать до марта 2030 года.

Далее – больше! Правительство Британии планирует полученные средства от налога на непредвиденные расходы вложить в отход от ископаемых источников энергии. В правительстве считают, что таким образом Великобритании удастся укрепить энергетическую безопасность и энергетическую независимость.

Однако Трамп считает, что Великобритания делает "огромную ошибку". Его комментарии появились после того, как стало известно о планах американской нефтегазовой компании Apache, подразделения корпорации APA, прекратить свою деятельность в Северном море до конца 2029 года.