ЕС снизил потолок цены на российскую нефть: что происходит на рынках

После того как Европейский союз согласился снизить верхний предел цен на российскую сырую нефть, стоимость "черного золота" начала расти. Из-за других факторов цены на нефть растут третий месяц подряд.

Как изменились цены на нефть?

Страны ЕС утвердили 18-й пакет санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину, включая снижение ценового порога на российскую нефть. Рынки отреагировали увеличениями цен, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В пятницу, 18 июля, стоимость нефти марки Brent превысила 70 долларов за баррель, а цена нефти WTI – 68 долларов

Важно! Новый лимит на российскую нефть будет динамическим и установленным на 15 долларов ниже рыночной цены. Сейчас, это примерно 47,6 доллара за баррель.

С начала полномасштабной войны в 2022 году ЕС ввел несколько пакетов санкций, включая потолок цены на нефть, цель которой – сократить доходы России от экспорта энергоресурсов, при этом сохранив поставки на глобальный рынок, чтобы избежать резкого скачка цен.

Что происходит с ценами на нефть?

Цены на нефть растут третий месяц подряд продолжая тенденцию, начавшуюся в мае и июне.

По оценкам аналитиков Morgan Stanley и Goldman Sachs, несмотря на увеличение мировых запасов нефти, основной прирост пришелся на регионы, которые не имеют значительного влияния на глобальное ценообразование.

Дефицит дизельного топлива продолжает оказывать поддержку ценам на сырую нефть. Сезон пикового спроса стартовал уверенно, главный вопрос – насколько устойчивым окажется этот рост,

– отметила аналитик Dadi Futures Хуан Ваньчже.

Фьючерсы на нефть остаются в состоянии бэквордации, при котором цены ближайших поставок выше долгосрочных. Это говорит о напряженной ситуации на рынке: трейдерам приходится платить больше за немедленные поставки.