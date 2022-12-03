Новый провал России: почему банки Кыргызстана массово отказываются обслуживать карты "Мир"

Россия активно пытается найти варианты для обхода санкции страны Запада и неудобств, возникших из-за отказа многих компаний работать на рынке после начала полномасштабной агрессии против Украины. Некоторые из них даже временно работали, но, похоже, эта история приближается к очередному краху.

В этот раз события развиваются в Кыргызстане, где несколько банков решили прекратить обслуживать российские платежные карты "Мир". Ключевая причина – опасения из-за введения санкций со стороны США. Важно, что об этом сообщил заместитель главы Национального банка Кыргызстана Кайып Куленбеков.

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Крах российских планов в Кыргызстане

Банкир заявил, что западные санкционные ограничения могут создать серьезные затруднения для киргизских банков. В частности, речь идет об обслуживании корреспондентских счетов их финучреждений за границей. Куленбеков также подчеркнул, что центральный банк не оказывал никакого давления на решение, принятое коммерческими банками Кыргызстана.

Поэтому в начале ноября 2022 года 50% банков отказались от сотрудничества с российской платежной системой. Однако 23 коммерческих банка в Кыргызстане все еще продолжают обслуживать карты "Мир", информирует "Экономическая правда".

Что известно о платежной системе "Мир" Это российский оператор карт. Что-то вроде западных компаний Это российский оператор карт. Что-то вроде западных компаний Visa и MasterCard , которые после начала полномасштабной войны против Украины покинули рынок агрессора. В этой системе насчитывают примерно 110 миллионов карт.

Напомним, что от обслуживания российской платежной системы отказались или сократили сотрудничество с ней еще в нескольких странах, поскольку существует угроза введения вторичных санкций. Среди них банки в:

Узбекистане,

Таджикистане,

Казахстане,

Турции,

Вьетнаме,

Армении.

Оплатить услуги или товары в вышеупомянутых странах по использованию этих карт тоже получается далеко не всегда. В Беларуси, с территории которой россияне периодически запускают ракеты по Украине, с платежной системой "Мир" по сути не возникает никаких проблем.