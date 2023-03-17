Легендарный инвестор из США потерял почти 8 миллиардов из-за банкопада: реакция его коллеги

Американский миллиардер и известный инвестор Уоррен Баффет зафиксировал серьезные потери в результате крушения одного банка в США. Больше об этом – читайте дальше.

Коллапс Silicon Valley Bank привел к тому, что акции инвестиционного портфеля Уоррена Баффета подешевели, вероятнее всего, на 8 миллиардов долларов. Добавим, что за первые два дня банкопада рынки потеряли почти 500 миллиардов долларов.

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Потери Баффета из-за банкопада

По состоянию на конец декабря 2022 года активы компании Уоррена Баффета в банковском, страховом и финансовом секторе оценивали в 74 миллиарда долларов. Berkshire Hathaway владела наибольшими долями в двух банках. Речь идет о:

Bank of America (33 миллиарда долларов);

American Express (22 миллиарда долларов).

Приблизительно 6,6 миллиарда долларов Berkshire Hathaway потерял именно на ценных бумагах Bank of America и American Express. Однако американский миллиардер может рассмотреть в этой ситуации выгодную возможность и приобрести акции банков по более низкой цене.

Уоррен Баффет известен в мире своими принципами для инвестирования. В частности, он предпочитает инвестиции в долгосрочной перспективе. Поэтому, маловероятно, потери из-за хаоса в банковском секторе его беспокоят.

Я был бы удивлен, если бы Баффет сейчас не вкладывал капитал в свои любимые региональные банки,

– прокомментировал эту ситуацию инвестор Билл Экман.

На момент создания этого материала, капитал Уоррена Баффета Forbes оценивает в 104,5 миллиарда долларов. По версии Bloomberg легендарный инвестор владеет состоянием в размере 105 миллиардов долларов.