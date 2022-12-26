Среди них мощные бренды: компании из медиа сектора потеряли более 500 миллиардов долларов

Для компаний, работающих в секторе медиа, 2022 год оказался крайне сложным. В общей сложности они потеряли сотни миллиардов долларов. Больше об этом – читайте дальше.

К главным вызовам для публичных компаний из сферы медиа относят рост объемов расходов, тщательное внимание к уровню доходности компании, поскольку инвесторы наказывали тех игроков, у которых возникали проблемы с получением доходов.

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Конкретные потери компаний

Список фирм, зафиксировавших существенные потери с начала 2022 года, довольно длинный. Лидерами стали Roku, Spotify и Warner Bros. Discovery, акции которых подешевели на 80%, 60% и 60% соответственно.

Далее следует известная стриминговая компания Netflix. Ценные бумаги потеряли за год примерно 50% стоимости. Напомним, что в октябре 2022 года акции Netflix подорожали сразу более чем на 15% после обнародования отчета за третий квартал.

Похожую динамику продемонстрировали кабельные операторы Fox и Comcast. Их показатели на рынке упали примерно на 20% и 30% соответственно, поскольку акции компании Paramount Global подешевели больше, чем на 45%. Активы Disney, когда-то демонстрировавшие мощные позиции на фондовом рынке, тоже упали на 45% в годовом расчете. Более того, акции киностудии на пути к худшему году с 1947 года.

Однако другие эксперты считают, что речь идет о том, что это может быть максимальный спад с 1974 года. Дело в том, что долгожданная премьера второй части легендарного "Аватара" не оправдала ожиданий экспертов в течение первых выходных в прокате

В целом за текущий год колебания на фондовом рынке смели более 500 миллиардов долларов рыночной капитализации крупнейших мировых компаний медиа, развлекательного секторов.