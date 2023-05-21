Общая капитализация рынка криптовалют, на момент создания этого материала, составляет 1,12 триллиона долларов, согласно данным CoinMarketCap. За последний день этот показатель снизился на 0,94%. Неделей ранее этот показатель остановился на уровне 1,2 триллиона долларов.

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Последние изменения на рынке криптовалют

По состоянию на 21 мая 2023 года, стоимость биткоина колеблется на уровне 26 872 долларов. Рыночная стоимость известнейшей монеты на рынке составляет 520,98 миллиарда долларов.

На прошлой неделе эта цифровая монета закончила с отметкой в 26 843 долларов, по данным CoinDesk. За этот период биткоин подешевел на 0,64%. Максимально биткоин стоил почти 69 тысячи долларов. Этот рекорд был зафиксирован в ноябре 2021 года.

Курс Ethereum – второй по популярности монеты на рынке – колеблется на уровне 1807 долларов за монету. Ее рыночную капитализацию оценивают в 217,36 миллиарда долларов. За последние 7 дней цена цифровой монеты почти не изменилась. CoinDesk. Что за день, что за неделю стоимость Ethereum упала на 0,66%.

Динамика других криптовалют на рынке:

Цена Dogecoin остановилась на уровне 0,07238244 доллара . Неделей раньше цена монеты составляла 0,07226683 доллара США. За прошедшие 7 дней токен подешевел на 1,70% ;

остановилась на уровне . Неделей раньше цена монеты составляла США. За прошедшие 7 дней токен подешевел на ; Стоимость криптовалюты Cardano составляет 0,36077700 доллара за монету. Предыдущую неделю эта монета завершила с ценой на уровне 0,36840000 доллара. Спад через неделю составляет 1,21% ;

составляет за монету. Предыдущую неделю эта монета завершила с ценой на уровне Спад через неделю составляет ; Курс цифровой монеты Solana колеблется на уровне 19,94 доллара. 14 мая монета стоила 21,10 доллара. Через неделю она подешевела на 1,48%.

В общем, на рынке фиксируют отрицательную динамику, на момент создания этого материала. Это касается и всех вышеупомянутых криптовалют. Тогда как CoinDesk Market Index на этот момент достиг отметки в 1186, информирует одноименный портал. За неделю индекс вырос на 0,39%.

Тренды и прогноз

Кроме того, в первую тройку в трендах входят такие цифровые монеты, согласно CoinMarketCap:

Pepe (- 13,22%);

Love Hate Inu (- 21,28%);

Doge CEO (+16,17%).

Напомним, что в начале мая токен Pepe зафиксировала один из первых своих рекордов на рынке. всего через 17 дней после создания. Стоимость монеты взлетела на 7000% и достигла капитализации в 1,8 миллиарда долларов.

Глава компании Equity Management Associates Ларри Лепард ожидает "абсолютного коллапса" американского доллара. По его словам, это станет мощным толчком для биткоина и тогда его цена слетит к 10 миллионов долларов.