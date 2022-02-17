После продажи акции Visa и Mastercard: инвестор Уоррен Баффет вложил миллиард в необанк

Уоррен Баффет – это легендарный американский инвестор. Его капитал оценивают более чем в 100 миллиардов долларов. В последнее время внимание компании миллиардера привлек амбициозный банк из Бразилии.

Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в четвертом квартале 2021 сократила свою долю активов в Visa и Mastercard на 1,8 миллиарда и 1,3 миллиарда долларов соответственно.

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Компания Уоррена Баффета увеличила инвестиции в ф интех- компанию

В то же время, фирма легендарного инвестора приобрела акции класса А бразильского необанка Nubank на 1 миллиард долларов. Речь идет о самом финтех банке в Бразилии, который популярен среди местных инвесторов в биткоин.

Интересно, что Уоррен Баффет известен своей нелюбовью к криптовалютам, в том числе и к биткоину. Ранее миллиардов назвал цифровые монеты "ядом для крыс, который противоречит интересам цивилизации". Миллиардер прославился также благодаря осторожному подходу к инвестированию. Особенно это касается популярнейших секторов рынка. К примеру, финтех.

Однако доля Berkshire в Nubank демонстрирует, что Уоррен Баффет в последнее время меняет свое отношение к этому сектору. В 2021 году его компания инвестировала в этот стартап 500 миллионов долларов. Уже в декабре этого года эти активы принесли Berkshire 150 миллионов долларов после дебюта Nubank на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Актуальные данные о биткоина, Nubank и капитала Уоррена Баффета: