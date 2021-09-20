Цены на уран взлетели до 9-летнего максимума: чего ждать дальше

Спотовые цены на уран еще в августе колебались на минимальном уровне 2021 года. Однако, за последние 4 недели ситуация кардинально изменилась. Сейчас стоимость урана взлетела до многолетнего пика, тогда как эксперты банковского холдинга Morgan Stanley рассказали, чего ждать дальше.

Цены на элемент ядерной энергии начали расти на фоне активности инвестиционных фондов на рынке.

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Цены на уран взлетели до 9-летнего максимума

В течение 4 недель стоимость урана взлетела на 58%. Согласно данным S&P Global Platts, в минувшую пятницу металл торговался на уровне выше 47 долларов. Однако, в начале этой недели цена урана пересекла отметку в 50 долларов впервые с 2012 года. В Morgan Stanley добавили, на рост цены существенно влияет канадский фонд Sprott Physical Uranium Trust, единственный который может хранить не только фьючерсные контракты, но и физический товар.

Новая волна инвестиционного спроса на уран привела к увеличению спотового рынка, который уже активно функционировал из-за проблем с поставками на фоне пандемии коронавируса. Компания Sprott начала скупать уран еще в середине августа и успела приобрести 27,7 миллиона фунтов (10,3 миллиона килограммов) радиоактивного элемента, включая последнюю сделку на 1,99 миллиона долларов.

Cпотовый рынок Это финансовый рынок, где ценные бумаги, такие как акции, валюты, товары, покупаемые и продаваемые для немедленной доставки. Также известный как "физический рынок" и наличный рынок".

В Sprott добавили, что бум спроса на уран также связан с ростом популярности ядерной энергетики, которую считают чистым и эффективным источник энергии. В связи с этим, ядерная энергетика привлекает внимание многих политиков во всем мире, которые планируют бороться с выбросами углерода в атмосферу.

Прогноз от Morgan Stanley

Эксперты банковского холдинга не уверены, что цена на уран продолжит расти в 2022 году, поскольку спросу со стороны инвесторов будет трудно поддерживать эту динамику. В Morgan Stanley отметили, что сейчас важно наблюдать за тем, как долго удастся поддерживать текущий уровень спроса.

Некоторые инвесторы считают, что мы не увидим падение цен, даже если фонды замедлят темпы своих покупок. Дело в том, что улучшение рыночной ликвидности (быстрый перевод актива в наличные) способствовало выявлению реальной цены. Однако, с другой стороны, "открытие" ранее скрытых запасов урана может стать бременем для рынка, и с оттоком физических средств – это еще один потенциальный риск,

– отметили в компании.

Кроме того, эксперты отметили, что уран стал частью масштабного ралли цен на природные ресурсы. Однако, если подорожание угля и природного газа обусловлено фактической герметичностью рынке, то для такого стремительного скачка стоимости на уран нет должного объяснения, поскольку спрос и предложение за последние месяцы почти не менялись.

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Несмотря на все, специалисты считают, что в среднесрочной перспективе цена на уран будет расти и прогнозируют, что к 2024 году она будет колебаться на уровне 49 долларов примерно за пол килограмма урана. Но, текущий рост цены на уран на фоне инвестиционного спроса вряд ли перейдет в настоящий "бычий дефицитный рынок", поэтому, вполне вероятно, что со временем цена начнет падать. Согласно данным Insider, по состоянию на 20 сентября, актуальная стоимость урана составляет 50,80 доллара.

Прогноз экспертов Morgan Stanley по ценам на уран / Инфографика Insider