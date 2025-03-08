Таможенная политика Трампа: как она влияет на экономику США
Таможенная политика президента США Дональда Трампа будет иметь последствия и для Соединенных Штатов. Так введение пошлин на товары, которые выходят на американский рынок, могут стимулировать поиск американских товаропроизводителей и наращивать собственное производство, однако не мгновенно.
Какое влияние имеет таможенная политика Трампа на США
Эти процессы займут определенный период, о чем рассказал Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба для 24 Канала.
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Согласно словам эксперта, уже сейчас каждый американец должен платить на 25% дороже за товары, которые будут иметь безальтернативные условия пребывания на рынке США. В частности введение пошлин для Канады и Мексики и Китая автоматически спровоцирует рост цен на 25% на товары на внутреннем рынке США.
Как пошлины Трампа влияют на Америку?Все выше перечисленные нюансы, уже повлияют на инфляцию в Соединенных Штатах и ударит по курсу доллара и по американским товаропроизводителям.
К тому же упадет общий объем производства экспортных товаров. А это означает, что американским компаниям придется сокращать рабочие места. А такие действия еще сильнее ударят по потребительским настроениям американцев.
Поэтому, по моему мнению, это очень ошибочная политика. Но посмотрим, как Трамп будет выходить из этой ситуации,
– сказал Олег Пендзин.
Интересно! Экономист заявил, что президент США на самом деле сдвинул огромную лавину. Поэтому эксперту "очень трудно представлять", как Дональд Трамп ее будет останавливать.
Что сейчас происходит с инфляцией в США
В январе 2025 года инфляция в Соединенных Штатах достигла 3% годовых с 2,9%. Однако рынок не ожидал, что темпы роста превысят отметку в 2,9%. Кроме того, замедлился прогресс в борьбе с инфляцией.
Обратите внимание! В частности, в январе текущего года она выросла до пикового уровня с июня 2024 года.