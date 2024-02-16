В Белом доме рассказали, смогут ли партнеры заменить помощь от США

В США до сих пор не одобрили пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов. Более того, следующие две недели Палата представителей, где должны голосовать за проект, ушла на двухнедельные каникулы. В Белом доме также прокомментировали ситуацию с помощью для официального Киева.

Ситуацию прокомментировал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

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Белый дом о помощи для Украины

По мнению Салливана, другим странам не удастся заменить американскую поддержку для Украины, несмотря на то, что они начали действовать более активно и взяли на себя определенную часть помощи. Американский чиновник призвал смотреть правде в глаза и напомнил, что США отвечали за значительную часть помощи Украине.

Советник Байдена добавил, что США должны получить полномочия для того, чтобы предоставить Украине некоторые возможности, которыми обладает только первая экономика мира, и ресурсы, чтобы можно было пополнить собственные запасы.

Джейк Салливан Советник президента США по национальной безопасности Итак, если собрать все до кучи, то заменить финансирование США просто невозможно.

Джейк Салливан также сообщил, что президент США Джозеф Байден лично обратился к спикеру Палаты представителей с призывом вынести законопроект на голосование как можно быстрее. По его словам, как только голосование дойдет до Палаты представителей, то этот законопроект поддержат на основе подавляющего большинства голосов обеих партий.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк и экономист Олег Пендзин эксклюзивно 24 Каналу рассказали о потенциальных сценариях развития событий относительно помощи для Украины от США.