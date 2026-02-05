Выплата на погребение: кто может получить деньги от государства в 2026 году

В Украине существует пособие – денежная выплата для погребения пенсионера или пенсионерки. Для того, чтобы ее получить, следует обратиться в Пенсионный фонд.

Какая предусмотрена помощь на погребение в Украине?

В частности размер поддержки зависит от закона, в соответствии с которым была назначена пенсия умершему человеку, о чем отмечает ПФУ.

Читайте также Эти пенсионеры дополнительно получат более 2 000 гривен: будьте внимательны

Сумма помощи может составлять от двух до трех месячных пенсий или не менее пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2026 году он составляет 3 328 гривен.

По закону: если пенсионер получал пенсию с учетом ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", то поддержка выплачивается в размере двухмесячной пенсии, которую получало лицо на момент смерти.

Если речь идет о законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то человеку, который осуществил погребение, выплачивается помощь в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 16 640 гривен.

Обратите внимание! Помощь на погребение не выплачивается, если лицо находилось на полном государственном содержании, и учреждение, где умер человек, осуществило погребение за счет бюджетных средств.

Лицо, которое обращается за помощью на погребение, подает следующие документы:

паспорт и идентификационный код;

заявление о выплате пособия на погребение (заполняется во время приема);

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справку о смерти пенсионера;

свидетельство о смерти.

Если пенсионер умер за пределами Украины, и регистрация смерти проведена компетентными органами другой страны, законодательством которой не предусмотрена выдача указанных справок следует предоставить свидетельство о смерти или другой документ, подтверждающий факт смерти.

Срок обращения за получением пособия на погребение пенсионера не ограничивается,

– добавили в Пенсионном фонде.

Важно! Отказать в предоставлении услуги могут, если представлены не все необходимые документы или они не соответствуют требованиям законодательства. Об этом отметили в Действия.

Что еще следует знать украинцам о выплатах?