Выплата на погребение: кто может получить деньги от государства в 2026 году
- Сумма денежной выплаты на погребение зависит от закона, по которому была назначена пенсия умершему.
- Для получения помощи нужно подать паспорт, идентификационный код, заявление, выписку из реестра или справку о смерти.
В Украине существует пособие – денежная выплата для погребения пенсионера или пенсионерки. Для того, чтобы ее получить, следует обратиться в Пенсионный фонд.
Какая предусмотрена помощь на погребение в Украине?
В частности размер поддержки зависит от закона, в соответствии с которым была назначена пенсия умершему человеку, о чем отмечает ПФУ.
Сумма помощи может составлять от двух до трех месячных пенсий или не менее пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2026 году он составляет 3 328 гривен.
- По закону: если пенсионер получал пенсию с учетом ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", то поддержка выплачивается в размере двухмесячной пенсии, которую получало лицо на момент смерти.
- Если речь идет о законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то человеку, который осуществил погребение, выплачивается помощь в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 16 640 гривен.
Обратите внимание! Помощь на погребение не выплачивается, если лицо находилось на полном государственном содержании, и учреждение, где умер человек, осуществило погребение за счет бюджетных средств.
Лицо, которое обращается за помощью на погребение, подает следующие документы:
- паспорт и идентификационный код;
- заявление о выплате пособия на погребение (заполняется во время приема);
- выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справку о смерти пенсионера;
- свидетельство о смерти.
Если пенсионер умер за пределами Украины, и регистрация смерти проведена компетентными органами другой страны, законодательством которой не предусмотрена выдача указанных справок следует предоставить свидетельство о смерти или другой документ, подтверждающий факт смерти.
Срок обращения за получением пособия на погребение пенсионера не ограничивается,
– добавили в Пенсионном фонде.
Важно! Отказать в предоставлении услуги могут, если представлены не все необходимые документы или они не соответствуют требованиям законодательства. Об этом отметили в Действия.
Что еще следует знать украинцам о выплатах?
По состоянию на 2026 год право на пенсию по потере кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего, которые находились на его иждивении. Минимальная выплата – от 2 595 гривен для одного члена семьи.
Пенсия назначается на весь период, в течение которого член семьи умершего кормильца считается нетрудоспособным. Членам семьи, достигшим пенсионного возраста, – пожизненно.
Подать можно подать в течение 12 месяцев после смерти кормильца. Делается это онлайн или офлайн через Пенсионный фонд.