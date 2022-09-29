Участник IT-армии создал проект для помощи ВСУ: что об этом известно

Сообщество украинских IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года, продолжает помогать военным. Один из воинов IT-армии обнародовал еще один важный проект, связанный с криптовалютой.

Участник IT-сообщества разработал специальную программу для майнинга криптовалюты Monero (XMR). На момент создания этого материала, стоимость монеты колеблется на уровне почти 149 долларов за монету, согласно данным Yahoo!Finance.

Обратите внимание Новый протокол Ethereum: что это значит для мира криптовалют

Новый проект для помощи ВСУ

Главная идея этого проекта – получить средства для помощи украинским военным в зимний период. В частности, речь идет о приобретении необходимых вещей для Вооруженных Сил Украины:

теплого белья,

спальников,

других вещей.

В Евросоюзе обсуждают новые ограничения для россиян. Это один из форматов реакции Европы на проведение псевдореферендумов в оккупированных регионах Украины. Так что в ЕС планируют запретить россиянам открывать криптокошельки на европейских платформах

По словам разработчика, за несколько дней тестов он сумел добиться первых успехов. К примеру, с минимальными инвестициями реально выйти на 6,5 долларов в месяц, но в теории можно достичь 15 – 20 долларов в месяц с человека. Для того чтобы начать заниматься майнингом монеты, нужно сделать несколько шагов:

скачать и распаковать архив с XMRig,

отредактировать один из операционных файлов,

указать свои данные в приложении Telegram,

это необходимо для идентификации данных майнера и получения доступа к его статистике.

Более подробную инструкцию разработчик Иван Костюк опубликовал в своем блоге. Цифровая монета Monero также стоит примерно 5 500 гривен, согласно Финансы Google.