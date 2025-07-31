Самым глубоким карьером в Европе считается Полтавский карьер, расположенный на территории Полтавского горно-обогатительного комбината, недалеко от города Горишние Плавни. Кроме того, он обладает уникальной геометрией – его чаша изогнута в форме полумесяца, что соответствует конфигурации самого месторождения.

Что известно о Полтавском карьере?

Карьер начали строить еще в 1961 году – именно тогда стартовала разработка Кременчугской магнитной аномалии, которая простирается на север на 40 километров. Сегодня глубина карьера достигает 450 метров – это на 70 метров больше, чем высота Эйфелевой башни, пишет 24 Канал.

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При этом длина карьера составляет 6–7 километров, ширина – более 2,2 километра, а внутрикарьерные дороги растянулись на 27 километров. Ширина и ровность этих дорог такая, что на них без труда мог бы сесть самолет среднего размера.

Карьер полтавского горно-обогатительного комбината / фото Ferrexpo

Что добывают в Полтавском карьере?

Полтавский карьер – это масштабный промышленный объект с проектной мощностью до 34 миллионов тонн железной руды в год. Добыча осуществляется преимущественно взрывным методом – 95% объема добывают после взрывных работ, которые проводят раз в две недели, закладывая около 500 тонн взрывчатки.

Интересно! Одновременно на карьере работают 42 самосвала.

Станет ли карьер глубже?

Проектная глубина карьера – в 700 метров. После ее достижения существует несколько возможных сценариев: либо карьер будут еще углублять – ведь месторождение тянется на глубину до 1500 метров, и тогда придется переходить на подземный способ добычи, или его постепенно засыплют отвалами.

Интересно! Не исключено также, что карьер может быть полностью затоплен.