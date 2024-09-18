Золотая лихорадка в Индии: почему страна скупает рекордные объемы драгоценного металла

Индия в августе активно скупала золото. Местный чиновник объяснил, какие факторы способствовали серьезному увеличению объемов импорта. Кроме того, Индия в очередной раз доказала, что является крупнейшим импортером золота в мире.

Индия импортировала рекордные объемы золота

По итогам августа 2024 года, импорт золота в Индию оценили в более чем 10 миллиардов долларов. Соответствующую информацию обнародовало Министерство торговли и промышленности Индии. Местные СМИ уже называют это историческим рекордом.

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В частности, известно, что объемы импорта за август этого года вдвое выросли по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Более того, в июле 2024 года Индия приобрела втрое меньше золота, чем в последний месяц лета. Заместитель министра торговли и промышленности Индии Сунил Бартвала заявил, что среди главных факторов, которые способствовали увеличению закупок золота следующие:

Снижение пошлин;

Рост цен на золото. Напомним, что в середине августа стоимость драгоценного металла в очередной раз установила исторический рекорд;

Накопление запасов золота в преддверии праздничного сезона.

Интересная деталь! Весной 2024 года центральный банк Индии вывез из Великобритании 100 тонн золота. Для транспортировки драгоценного металла выделили специальный самолет с дополнительными мерами безопасности.

Стоит подметить, что за 8 месяцев текущего года Индия импортировала золота почти на 32,3 миллиарда долларов. Этот показатель вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.