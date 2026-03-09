Как можно подавать показания счетчика за газ?

Альтернативой чат-ботам является мобильное приложение "Куб" от "Нафтогаза", сообщает "ГазПравда".

Заметим, компания "Нафтогаз" обслуживает большинство украинских потребителей. Именно она выступила поставщиком последней надежды (ППН). Тариф для бытовых потребителей у этой компании пока не меняется, благодаря действию ПСО и составляет – 7,96 гривны за куб, сообщает "Нафтогаз".

Есть и другие способы передачи показателей. Сейчас это можно сделать:

через личный кабинет на официальном сайте оператора ГРМ;

отправив SMS на номер 4647;

воспользовавшись сайтом GASUA.

Обратите внимание! Клиенты "Газмереж" могут подать показатели и через телефон, позвонив по номеру – 0 800 303 104.

От способа подачи показателей, конечный результат расчетов не зависит. Главное все делать своевременно и, согласно определенным правилам.

Что важно знать о передаче показателей за газ?

Передавать показатели за газ нужно до 5 числа следующего месяца. Фиксировать эти данные необходимо корректно. То есть, без нулей в начале и переменного поля.

Передавать показатели за газ важно, даже, если вы не пользуетесь этой услугой пока. Это важно делать и в случае, когда человек не проживает в доме. Просто фиксируйте неизменные показания в это время.

Если вы своевременно не подадите показатели, все равно придется платить. В этом случае расчеты будут происходить на основе "планового ежемесячного объема потребления". Нужно понимать, что из-за этого, платеж за газ может быть кратно больше чем реальный.

Заметьте! Украинцы должны платить не только за газ, а и за его распределение.