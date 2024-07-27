Курс, промышленность и спрос: что влияет на цену нефти

Стоимость нефти влияет на многие экономические факторы. Однако возникает вопрос, что же тогда влияет на ценообразование самого ресурса.

Почему растет цена на нефть

В разговоре с 24 Каналом, Олег Гетман рассказал, что на цену нефти влияет несколько мировых факторов.

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Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина В первую очередь это потребление крупных стран. Если страны бурно растут, если в них наблюдается рост экономики, например в США, Китае, Индии, соответственно они больше потребляют различных энергоресурсов, в частности нефти, и производных от нее. Поэтому увеличивается спрос и растет цена.

Однако с другой стороны есть производители. Если они увеличивают добычу и продажу, то цена не растет, а становится на месте.

Если производители хотят дополнительно создать дефицит, например объединены в картель ОПЕК, они договариваются о сокращении добычи. Соответственно так они могут временно увеличить цены на газ.

Против этого картеля, который владеет около 50% добычи нефти в мире, играют другие независимые игроки, такие как США, Канада и тому подобное. Они пытаются воспользоваться тем, что ОПЕК снижает добычу и наращивают свою добычу, чтобы погасить дефицит и захватить дополнительные рынки,

– добавил Гетман.

Больше всего цены на нефть влияют на стоимость топлива во всем мире.