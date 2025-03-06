Новый антирекорд: почему доллар США стремительно падает в цене

Доллар США продолжает фиксировать значительные потери на рынке. На американскую валюту давит сразу несколько факторов.

Доллар США резко обвалился в цене

Во время торгов в четверг, 6 марта, Индекс доллара США обвалился до минимума за 4 месяца. Это реакция рынка на пошлины, которые Дональд Трамп ввел на импортные товары из Канады, Мексики и Китая, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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При этом Канада, Китай и Мексика уже отреагировали на решение Трампа. Поэтому на рынке существуют опасения относительно эскалации торговой войны, которая может повредить экономическому росту США. При этом Федеральный резерв США прогнозирует замедление экономического роста американской экономики уже в первом квартале 2025 года.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Кроме того, на индекс доллара США продолжает давить курс евро, который стремительно растет. Евро подорожало до самого высокого уровня за 4 месяца, поскольку есть перспективы роста стран Еврозоны.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

На момент создания этого материала, доллар США торгуется на уровне 104,20. За сегодня валюта зафиксировала спад на 1,45%, информирует MarketWatch. Кроме того, за последние 5 дней доллар потерял в цене 2,82%, а с начала года – почти на 4%.