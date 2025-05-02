Категорически забудьте: почему нельзя передавать деньги из рук в руки

Передавать деньги из рук в руки считается плохой приметой. Дело в том, что таким образом человек может потерять собственные средства.

Почему нельзя передать деньги из рук в руки

Именно поэтому передавать купюры и монеты лучше через какие-то предметы, сообщает 24 Канал.

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Например, раньше деньги клали в шкатулку или мешок. И только после того передавали новому владельцу или владелице. В частности в торговле для этого предусмотрены специальные денежные подставки. Поэтому физический контент между руками покупателя и продавца сводится к нулю.

А в бытовой жизни советуют одному человеку положить банкноты, например, на стол или пол. А другой человек должен их взять.

Важно! Также следует деньги брать одной рукой, а отдать другой.