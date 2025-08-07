У всех доллар прочно ассоциируется с зеленым цветом – и это не случайность. Однако зеленая краска появилась на банкнотах не ради стиля, а из-за совсем других обстоятельств.

Как доллар стал зеленым?

Доллар стал зеленым не просто так. Все началось в 1860-х, когда США понадобились деньги на финансирование Гражданской войны, пишет 24 Канал со ссылкой на History.

Тогда американское правительство впервые массово выпустило бумажные банкноты, которые быстро прозвали "гринбеками". Свое название они получили из-за ярко-зеленой краски на обороте.

Однодолларовый "гринбек", выпущен в 1862 году / фото Wikipedia

Зеленый цвет выбрали не ради красоты: зеленые чернила хуже поддавались подделке, особенно в эпоху черно-белой фотопечати.

Почему зеленая краска осталась и в дальнейшем?

В 1929 году купюры стали меньше и получили стандартный дизайн, чтобы их было сложнее подделывать. А зеленый остался - краска была дешевой, прочной и символизировала стабильность.

Интересно! Сейчас в обращении – около 1,2 триллиона бумажных долларов, а на производство одной купюры уходит от 5 до 13 центов, в зависимости от номинала. Доллар живет недолго: однодолларовая купюра доживает в среднем до 6 лет, а самая "хрупкая" – пятидесятка – живет всего 3,7 года.