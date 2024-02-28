Евросоюз сэкономил более 100 миллиардов кубометров газа за год и перевыполнил важную цель

Европейский Союз за 2023 год сумел сэкономить более 100 миллиардов кубометров газа. Соответствующую информация предоставила Европейская комиссия.

ЕС сэкономил миллиарды кубометров газа в 2023 году

Сбережения голубого топлива и членами общества, и представителями бизнеса на территории Европейского Союза – это значительный вклад в преодоление энергетического кризиса, которую спровоцировала полномасштабная война России против Украины.

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Благодаря совместным усилиям ЕС удалось уменьшить спрос на голубое топливо на 18% в период с августа по декабрь 2023 года. В результате блок сэкономил 101 миллиард кубометров газа.

В Еврокомиссии отметили, что выше упомянутый показатель существенно превышает цель сбережения газа, которую летом 2022 года согласовали страны ЕС на законодательном уровне. Речь идет о 15% от спроса. Главная цель блока – стабилизация энергетического рынка и продолжение мер солидарности с Украиной.

Стоит добавить, что 31 марта 2024 завершится действие "чрезвычайного" энергетического законодательства.

Именно поэтому Европейская комиссия выступила с предложением согласовать на уровне Совета ЕС рекомендации для стран-членов о продолжении мероприятий по сокращению потребления природного газа и сохранить в качестве ориентира цель сокращения спроса газа на 15% по сравнению со средним уровнем спроса. Это предложение планируют вынести на обсуждение во время встречи Совета министров ЕС по вопросам энергетики. Мероприятие должно пройти 4 марта 2024 года.