Плата за Донбасс: что происходит с акциями российских компаний и рублем после решения Путина
В понедельник президент России Владимир Путин сообщил о "признании независимости" наемников на Донбассе. К счастью, страна-агрессор уже начала платить за это решение.
Турбулентность на российских финансовых рынках продолжает набирать обороты.
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Новый обвал на российских рынках
Уже вечером, 21 февраля, на фоне демонстративного слушания о признании независимости так называемых "Л/ДНР". Акции ведущих российских компаний начали стремительно обесцениваться, В перечень компаний, активы которых обесценились больше всего, входят:
- банк ВТБ – 20,9%,
- ВК – 19,6%,
- "Роснефть" - 19,4 %,
- Аэрофлот – 18,6%,
- Экономия - 17,5%.
Также падение на уровне 14% зафиксировали компании "Русал", Ozon и Яндекс. Согласно данным Forbes за 21 февраля, индекс Московской биржи упал примерно на 10,5% по сравнению с предыдущим торговым днем. По данным Bloomberg, на вечерних торгах акции российских компаний упали на 18%.
Издание также информирует, что ключевой индекс акций Московской биржи в России закрыл свою основную торговую сессию с падением на уровне 11%. Это самый большой обвал с момента аннексии украинского Крыма Россией в марте 2014 года.
По состоянию на 22 февраля 2022 г. эта динамика все еще актуальна. К моменту создания этого материала индекс Московской биржи обесценился еще на 5,03%, согласно CNBC. Наибольшие потери зафиксировали следующие российские фирмы, по версии Investing.com:
- Группа ЛСР (фирма из сферы производства строительных материалов и строительства недвижимости) – 9,99%;
- TCS Group Holding PLC – 7,92%
- Rossiyskiye Seti PAO (оператор энергетических сетей) – 6,63%;
- Сбербанк – 6,27%.
Акции корпорации "Яндекс" потеряли в цене 2,36%, нефтяной компании "Лукойл" – 3,44%, "Роснефти" – 4,25%.
Ситуация на валютном рынке
Курс европейской валюты на тот момент, взлетел более чем на 2,7%, пересек отметку в 90 рублей. В то время как доллар вырос в цене на 2,5%, поднявшись до 79,3 рубля. Дальше – больше. Курс пересек отметку в 80 рублей за доллар во время обращения Владимира Путина к россиянам. Это максимальное падение валюты с марта 2020 года, согласно данным Bloomberg
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В понедельник, 21 февраля, российские акции и национальная валюта продемонстрировали худшие показатели на глобальном уровне. На момент создания этого материала стоимость американской нацвалюты колеблется на уровне 79,10 рубля за доллар, согласно данным Investing.com.
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