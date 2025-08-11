Что известно о листинге "Киевстар"?

"Киевстар" планирует присоединиться к Nasdaq через специализированную компанию по приобретению (SPAC) Cohen Circle, принадлежащую финтех-предпринимателю Бетси Коэн. Как отмечается, такой механизм позволит обойти ряд сложностей, связанные с традиционным первичным публичным размещением акций, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Киевстар сможет быстрее развивать сеть благодаря новому закону

Материнская компания "Киевстара" – VEON, базирующаяся в Дубае, заявила, что размещение ожидается к третьему кварталу 2025 года и что она сохранит за собой не менее 80% выпущенных акций телеком-бизнеса. "Киевстар" планирует привлечь от 50 до 200 миллионов долларов США.

Важно! Как отмечается, VEON уже заключила безотзывные соглашения с институциональными инвесторами на 52 миллиона долларов. Это минимальная сумма, на которую рассчитывает компания. При благоприятных условиях объем привлеченных средств может вырасти до 200 миллионов долларов.

VEON рассчитывает, что листинг "Киевстара" привлечет интерес инвесторов к украинским активам в преддверии восстановления страны. Генеральный директор Компании Каан Терзиоглу, комментируя финансовые результаты компании на прошлой неделе, отметил, что власти США, Украины и Европейского Союза предоставили мощную поддержку планам листинга.

Что известно о VEON и "Киевстар"?

VEON, которая вышла из российского рынка в 2023 году, прошлом году восстановила свои корпоративные права на "Киевстар" по решению киевского суда после их ареста из-за бывших связей с фигурантами санкционных списков из России. "Киевстар", предварительно оценен в 2,21 миллиарда долларов, является крупнейшим мобильным оператором Украины с 24 миллионами абонентов.

Что осталось для листинга?

Как отмечается, акционеры Cohen Circle и "Киевстара" проведут во вторник отдельное собрание для голосования по запланированному листингу - это последний шаг перед подачей документов в регулирующий орган.

Аналитики Edison Group считают, что суть сделки заключается в перспективах послевоенного восстановления Украины и роли цифровой инфраструктуры в этом процессе. Однако, по их словам, проект связан с рисками, прежде всего геополитическими.

Хотя VEON ушла с российского рынка, сохранение опасений относительно связей с бывшими акционерами и зависимость от нестабильных юрисдикций могут ограничить потенциал роста. Любое восстановление репутационных или регуляторных рисков может негативно сказаться на качестве корпоративного управления,

– отметили в Edison Group.

Активист-инвестор Shah Capital, который владеет 6,7% акций VEON и занимает четвертое место среди крупнейших акционеров, что IPO может стать успешным "в условиях усиленного давления на Россию с целью урегулирования войны".