Переход на евро: готова ли одна из стран Европы сменить валюту

Болгария уже годами входит в ЕС и обсуждает переход на евро. Недавно президент Болгарии предложил провести референдум об отказе от нацвалюты и введении в обращение евро.

Когда Болгария перейдет на евро

Президент Болгарии Румен Радев предложил провести референдум о введении в обращение евро. По его словам, это нужно, поскольку в обществе отсутствует консенсус относительно перехода на евро, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Инициативу Радева отклонили в парламенте Болгарии. Спикер парламента Наталья Киселова заявила, что предложение президента нарушает конституцию страны и ряд договоров Европейского Союза.

Что такое референдум Это публичное голосование, в рамках которого избиратели выражают мнение по определенному вопросу или кругу вопросов. Референдум является одной из прямых форм демократии.

Почему Болгария обсуждает переход на евро

Болгария вступила в Европейский Союз в 2007 году. Страны, которые присоединяются к ЕС, должны со временем перейти на евро. Исключением является только Дания, которая имеет право сохранить свою национальную валюту. Болгария должна была официально перейти на евро в начале 2025 года, но этому помешала политическая нестабильность.

Важно! Евро ввели в 1999 году. Эта валюта заменила экю. В обращение единую валюту стран Еврозоны ввели в 2002 году. Страны, где евро является национальной валютой и единственным законным платежным средством, формируют Еврозону.

В 2024 году Национальное собрание Болгарии поддержало соответствующий законопроект. Однако тогда не указывали никаких четких сроков. Кроме того, страна уже годами стремится вступить в Еврозону. Положительная оценка доклада о сближении с Еврозоной, которую Европейский центральный банк и Европейская комиссия должны обнародовать в июне, может открыть Болгарии путь к введению евро уже в январе.

Однако этот вопрос спровоцировал раскол в Болгарии. Дело в том, что многие жители страны боятся, что отказ от национальной валюты – болгарского лева – и переход на евро может спровоцировать рост инфляции в стране.

Кроме того, против смены валюты выступают еще и антисистемные и националистические силы. Например, можно против перехода на евро выступает пророссийская партия страны "Возрождение".