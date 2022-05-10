Передовые компании мира потеряли более 1 триллиона долларов за три дня торгов: кто больше всего

Крупнейшие технологические компании потеряли более 1 триллиона долларов всего за три торговых сессии на рынке. Среди них Apple, Tesla, Alphabet и другие. Кто стал лидером этого рейтинга – читайте дальше.

Акции компаний в целом были распроданы после того, как Федеральная резервная система США подняла базовую процентную ставку в среду, но технологический сектор пострадал больше других.

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По состоянию на сегодняшний день инвесторы не слишком интересуются тем, что двигало бизнесом во время сильного "бычьего рынка" в последние годы, в частности, во время пандемии коронавируса, и почему теперь они направляют больше денег в более "безопасные карманы" рынка, включая такие компании, как:

Campbell Soup – американская компания, специализирующаяся на производстве продуктов и различных снеков;

General Mills – многонациональный производитель и маркетолог фирменных потребительских продуктов. Товары компании продают через розничные магазины. Фирма тоже родом из США;

JM Smucker – производитель продуктов из США, который на сегодняшний день развивает три основных бизнеса: кофе, продукты, корм для животных.

В результате Apple, которая на сегодняшний день является самой дорогой публичной компанией мира, потеряла 220 миллиардов долларов с момента закрытия торгов в среду. Существенные потери также зафиксировали и конкуренты Apple:

компания Microsoft потеряла примерно 189 миллиардов долларов рыночной стоимости;

долларов рыночной стоимости; Уценка производителя электрокаров Tesla составила 199 миллиардов долларов через месяцы после того, как ее оценка упала ниже отметки в 1 триллион долларов;

долларов через месяцы после того, как ее оценка упала ниже отметки в 1 триллион долларов; В то же время рыночная капитализация Amazon снизилась на 173 миллиарда долларов;

долларов; В то время как Alphabet, материнская компания Google, потеряла 123 миллиарда долларов от своей рыночной стоимости по сравнению с прошлой неделей;

долларов от своей рыночной стоимости по сравнению с прошлой неделей; Ущерб производителя видеокарт Nvidia оценивается в 85 миллиардов долларов;

долларов; Компания Meta потеряла 70 миллиардов долларов от своей капитализации.

Что этому предшествовало

В это время глава Федеральной резервной системы США Джером Павелл заявил, что инфляция слишком высока, добавив, что они не планируют повышения ставки более чем на 0,5%.

Сначала после заявления Павелла рынки пошли вверх, однако в последующие дни ситуация изменилась. Падение акций фиксировали в течение трех торговых дней подряд. Этот процесс длился с четверга по понедельник.

К примеру, американский фондовый индекс S&P 500 обвалился ниже отметки в 4000 в понедельник. В процентном эквиваленте этот показатель упал на 7% с момента закрытия торгов в среду, в то время как Nasdaq 100 ETF потерял почти 10% за аналогичный период.

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