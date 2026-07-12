Пенсионерам выплатят по 450 гривен и более: кто получит надбавку уже в августе

В августе 2026 года часть украинских пенсионеров получит дополнительные выплаты ко Дню Независимости. Размер единовременной помощи будет зависеть от статуса человека и составит от 450 до 3 100 гривен.

Кто получит надбавку к пенсии в размере 450 гривен

Большинству получателей надбавку к пенсии начислят автоматически, об этом говорится в постановлении Кабмина.

Такую разовую денежную помощь выплачивают в соответствии с постановлением Кабмина № 602 в рамках законов "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований". Несколько лет назад такие выплаты были привязаны к 9 мая, однако теперь их традиционно осуществляют ко Дню Независимости.

На выплату в размере 450 гривен могут рассчитывать:

Участники войны; Бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания; Лица, которых принудительно вывезли на работы; Дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы против нацистского режима.

Как получить пособие

Большинству пенсионеров обращаться в Пенсионный фонд не нужно – деньги поступят автоматически вместе с августовской пенсией.

В то же время в некоторых случаях право на выплату необходимо подтвердить. Для этого нужно подать заявление в сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП, отправить документы по почте или воспользоваться веб-порталом электронных услуг ПФУ.

В заявлении необходимо указать:

паспортные данные;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

реквизиты документа, подтверждающего право на выплату;

номер банковского счета.

В Пенсионном фонде также отмечают, что единовременное пособие ко Дню Независимости не повлияет на размер других социальных выплат. Его не учитывают при определении среднемесячного совокупного дохода семьи для назначения государственной социальной помощи.

Какие еще есть выплаты ко Дню Независимости

Наибольшую помощь ко Дню Независимости – 3 100 гривен – смогут получить:

люди с особыми заслугами перед Украиной; лица с инвалидностью вследствие войны I группы; бывшие малолетние узники концлагерей, имеющие инвалидность I группы.

Лица с инвалидностью вследствие войны II группы получат несколько меньше – 2 900 гривен. Выплата в размере 2 700 гривен предусмотрена лицам с инвалидностью вследствие войны III группы.