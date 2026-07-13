Как вырастет пенсия для людей с II группой инвалидности в июле

Пенсия по инвалидности зависит от ряда факторов, в частности от установленной группы инвалидности. Кроме того, чрезвычайно важны обстоятельства, при которых был присвоен такой статус.

Увеличится ли в июле пенсия для людей с II группой инвалидности?

В июле повышения пенсий для людей с инвалидностью не произойдет. И в дальнейшем эта выплата будет зависеть от возраста, сообщает ПФУ.

На данный момент соотношение следующее:

граждане с инвалидностью I группы имеют право на получение – 100% пенсии по возрасту;

с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту;

с инвалидностью III группы – 50%.

Отметим, что пожизненная выплата в данном случае рассчитывается именно на основе актуальных данных лица на момент наступления инвалидности.

К страховому стажу для расчета размера пенсии по возрасту, на основе которого рассчитывается размер пенсии по инвалидности, помимо накопленного страхового стажа зачисляется период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– указывает Пенсионный фонд.

В то же время пенсия по инвалидности не может быть меньше установленного минимума. Минимальное значение зависит от того, работает ли лицо:

если лицо не работает, его минимум составляет 2 336 гривен;

если же работает – 2 140 гривен.

Напомним, чтобы получить пенсию по инвалидности, лицо должно иметь достаточный стаж. Требования зависят именно от возраста и присвоенной группы инвалидности. Например, если лицо приобрело инвалидность до 23 лет, ему необходимо иметь хотя бы 1 год стажа, в 40 лет – 9 лет стажа.

Срок назначения такой пенсии зависит от даты обращения. Она начисляется со дня установления инвалидности, если заявление на выплату подано не позднее чем через 3 месяца со дня установления инвалидности.