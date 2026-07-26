Работали неофициально всю жизнь: будет ли пенсия

Отсутствие официального стажа не всегда означает полное отсутствие государственной поддержки. Выясняем, могут ли украинцы без необходимого количества страхового стажа получать выплаты и от чего зависит их размер.

Можно ли получить пенсию, если работали неофициально?

Работа без официального оформления не позволяет накапливать страховой стаж , который является обязательным условием назначения пенсии по возрасту. Именно поэтому украинцы, всю жизнь работавшие неофициально, могут столкнуться с тем, что после достижения пенсионного возраста не будут иметь права на обычную пенсию.

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа, напоминает Пенсионный фонд .

Обратите внимание! Если человек не накопил необходимое количество лет, пенсию можно оформить позже: в 63 или 65 лет – в зависимости от продолжительности страхового стажа.

Что делать, если страхового стажа не хватает?

Если у человека нет даже минимально необходимых 15 лет страхового стажа, пенсия по возрасту ему не назначается. В то же время, это не означает, что она останется без какой-либо государственной поддержки.

После достижения 65 лет при определенных условиях можно оформить государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию. Она назначается после проверки доходов и имущественного положения заявителя.

Можно ли "докупить" страховой стаж?

Если до пенсии есть время, украинцы могут увеличить свой страховой стаж. Законодательство предусматривает возможность добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Выплачивая добровольные взносы, человек может накопить необходимый страховой стаж для назначения пенсии в будущем.

Каков размер выплаты в 2026 году?

Размер государственной социальной помощи определяют индивидуально. В то же время, он не может превышать прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен.

Раньше мы рассказывали, от чего зависит минимальная пенсия в 2026 году. На его размер оказывают влияние возраст человека, страховой стаж, факт трудоустройства и другие законодательно определенные условия. Для отдельных категорий пенсионеров государство гарантирует повышенный минимальный размер выплаты.