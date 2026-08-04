Этот банк перестанет выплачивать пенсии: об этом должны знать все пенсионеры

АО "Укрэксимбанк" прекращает сотрудничество с Пенсионным фондом. Эти изменения вступают в силу с 1 октября 2026 года. Кого именно коснется такое решение, рассказываем далее.

Кому из пенсионеров необходимо сменить счет для получения пенсии?

С 1 октября 2026 года через "Укрэксимбанк" перестанет поступать пенсия, сообщает ПФУ. Также изменения коснутся:

получателей жилищных субсидий;

льгот;

и других социальных выплат.

Тем, кто получает пенсию и указанные выплаты через "Укрэксимбанк", необходимо не позднее 15 сентября 2026 года выбрать другой уполномоченный банк. Кроме того, необходимо уведомить об изменениях ПФУ.

Для этого подается заявление об изменении способа выплаты пенсии (или другой социальной выплаты), в котором указываются реквизиты счета, открытого в другом уполномоченном банке,

– подчеркивает ПФУ.

Такое заявление можно подать:

через веб-портал ПФУ;

в сервисном центре Пенсионного фонда.

Обратите внимание! Граждане должны выбрать именно один из уполномоченных банков. Полный перечень учреждений можно найти здесь.

Отметим, что если получатель не выберет другой банк и не сообщит об этом ПФУ, выплаты автоматически начнут поступать через "Укропочту".

К слову, сейчас пенсионеры могут получать пенсию двумя способами. Быстрее средства поступают именно на банковские счета. А вот дольше придется ждать денег, если они идут через "Укрпочту".

Как правило, украинцы получают пенсии с 4 по 25 число ежемесячно. Конкретная дата зависит не только от способа получения, но и от индивидуального графика пенсионера