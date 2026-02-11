Некоторые пенсии прекратили выплачивать в январе: какая причина и как действовать

Пенсионный фонд Украины приостановил выплату пересчитанных пенсий некоторым лицам в январе 2026 года. Причиной стали новые бюджетные правила.

Почему пенсионеры могли потерять выплаты?

Речь идет о пожилых людях, которые ранее выиграли суды, о чем говорится в Постановлении Кабинета Министров №821.

Дело в том, что перерасчет пенсии по решению суда обычно означает, что суд признал действия ПФУ неправомерными. Например, Пенсионный фонд не учел стаж или важную справку.

Поэтому суд обязал фонд сделать перерасчет, выплатить разницу за прошлый период, а также выплачивать пенсию уже в новом размере. Об этом говорится на сайте Сеть права.

В частности из-за нового порядка могут появиться две выплаты:

основная пенсия ;

отдельная доплата (разница или долг), которая может поступать уже в конце месяца.

В частности сейчас люди сталкиваются с различными проблемами. Например, когда ПФУ сделал перерасчет только "на бумаге", но деньги за прошлые периоды как остановились – выплату проводят не мгновенно. Или если выплата осуществляется, но не в том размере. Также возможно, что Пенсионный фонд просто не выполняет решение суда вообще.

Кроме того, возможно, что человек не открывал исполнительное производство и ожидает, что решение суда будет выполнено автоматически.

В пенсионных спорах иногда этого достаточно, но если ПФУ затягивает выполнение, без инструментов принуждения дело часто не сдвигается с места,

– объяснили специалисты.

Также эксперты предоставили объяснения, как действовать, чтобы Пенсионный фонд выполнил решение суда:

Убедиться, что решение действительно вступило в законную силу, и человек имеет копию с отметкой суда/электронную версию с КЭП. Подать в ПФУ заявление об исполнении решения и перерасчете (с регистрацией входящего номера). Если реакция отсутствует или она формальная – получить исполнительный лист и открыть исполнительное производство.

Обратите внимание! В частности нужно контролировать движение: в новом порядке предусматривают электронный учет решений и отражение в личном кабинете на портале ПФУ, что помогает понять, или решение "в работе", и сформировано ли выплату.

