Этим украинцам обязательно нужно заменить паспорт: ко вниманию владельцев "книжечек"

Часть украинцев до сих пор имеет паспорта старого образца. То есть так называемые "книжечки". Эти граждане могут без проблем в любой момент оформить ID-карту.

Нужно ли сейчас заменять старый паспорт на ID-карту?

Требований об обязательной замене паспортов старого образца на ID-карту пока нет. Однако существуют обстоятельства, при которых это все же придется сделать, напомнили в Государственной миграционной службе.

Законодательство Украины не определяет конечную дату действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года. Однако в настоящее время законодательством предусмотрен обмен паспорта гражданина Украины образца 1994 года на ID-карту по желанию владельца,

– отмечает служба.

Замену необходимо произвести в следующих случаях:

если старый паспорт утерян или поврежден;

когда изменились личные данные владельца, то есть, например, фамилия;

в документе содержатся ошибочные данные.

Заменять документ также придется, если владелец паспорта-книжечки не вклеил новую фотографию. Напомним, это необходимо сделать в течение одного месяца после достижения человеком 25 или 45 лет.

К слову, в настоящее время оформление ID-карты является платным. Плата зависит от срока изготовления. Если вы готовы ждать до 20 рабочих дней, то нужно заплатить 618 гривен. Срочное оформление (до 7 дней) стоит 988 гривен. Кроме того, необходимо уплатить сервисный сбор государственного предприятия. В настоящее время эта плата составляет 650 гривен.